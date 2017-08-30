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Полицейские нашли 15-летнюю девушку в Обнинске

30.08.2017 10:45 4 1578
Полицейские нашли 15-летнюю девушку в Обнинске

Пропавшую три дня назад 15-летнюю девушку полицейские обнаружили в Обнинске.

Напомним, что в воскресенье, 27 августа, жительница села Авчурино ушла из дома и не вернулась. Родители обратились в полицию. К поискам подключились волонтёры.

- В настоящее время девушка передана родителям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: Поисково-спасательный отряд  "Лиза Алерт"


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Тэги: происшествия

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