Полицейские нашли 15-летнюю девушку в Обнинске

Пропавшую три дня назад 15-летнюю девушку полицейские обнаружили в Обнинске.
Напомним, что в воскресенье, 27 августа, жительница села Авчурино ушла из дома и не вернулась. Родители обратились в полицию. К поискам подключились волонтёры.
- В настоящее время девушка передана родителям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
|
В Калужской области пропала 15-летняя девочка 29.08.2017 12:12
Не обошлось: после салюта на Старом Торге произошла драка 28.08.2017 15:49
Мать обнаружила 11-месячного малыша мёртвым в кроватке 28.08.2017 09:51
Мама с трёхлетней дочкой попала под колёса машины 23.08.2017 14:27
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: