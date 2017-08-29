В Барятино перевернулась «буханка»

В понедельник, 28 августа, в 17:23 поступило сообщение о ДТП в посёлке Барятино.
По предварительной информации, водитель УАЗ, двигаясь по улице 1 Мая, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.
Пострадал один человек. Насколько серьёзно - уточняется.
Фото ГУ МЧС России по Калужской области.
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