«Субару» влетел в дерево после столкновения со «Шкодой»

В воскресенье, 27 августа, 00:50 минут на 103 км автодороги А-130 Москва-Малоярославец-Рославль произошло ДТП.
- По предварительной информации, 26-летний водитель Subaru Legacy, двигаясь со стороны Москвы в сторону Рославля, столкнулся со Skoda Octavia, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
После чего Subaru Legacy съехал в кювет и врезался в дерево.
Пострадал водитель Subaru. Его госпитализировали в больницу с перелом правой ключицы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, скальпированной раной теменной области.
Фото ГУ МЧС России по Калужской области.
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