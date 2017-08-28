«Субару» влетел в дерево после столкновения со «Шкодой»

28.08.2017 15:05 1454

В воскресенье, 27 августа, 00:50 минут на 103 км автодороги А-130 Москва-Малоярославец-Рославль произошло ДТП.

- По предварительной информации, 26-летний водитель Subaru Legacy, двигаясь со стороны Москвы в сторону Рославля, столкнулся со Skoda Octavia, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

После чего Subaru Legacy съехал в кювет и врезался в дерево.

Пострадал водитель Subaru. Его госпитализировали в больницу с перелом правой ключицы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, скальпированной раной теменной области.

Фото ГУ МЧС России по Калужской области.