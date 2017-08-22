Во вторник, 22 августа, в Калуге около 11:00 на глазах у женщины на Каменном мосту насмерть разбился мужчина.
Как сообщает калужское региональное управление Следственного комитета, погибшему калужанину 42 года, жил он на улице Гагарина, злоупотреблял спиртным. В понедельник, отметив свой день рождения, мужчина ушёл из дома. При этом он сообщил родственникам, что сведёт счёты с жизнью.
Близкие обратились в полицию, подключили к его поискам отряд «Лиза Алерт». Однако найти мужчину не удалось.
- Происшествие не носит криминальный характер, - подчёркивают в СК.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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