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На Каменном мосту насмерть разбился мужчина

22.08.2017 14:20 6 4790 Елена Французова
На Каменном мосту насмерть разбился мужчина

Во вторник, 22 августа, в Калуге около 11:00 на глазах у женщины на Каменном мосту насмерть разбился мужчина.

Как сообщает калужское региональное управление Следственного комитета, погибшему калужанину 42 года, жил он на улице Гагарина, злоупотреблял спиртным. В понедельник, отметив свой день рождения, мужчина ушёл из дома. При этом он сообщил родственникам, что сведёт счёты с жизнью.

Близкие обратились в полицию, подключили к его поискам отряд «Лиза Алерт». Однако найти мужчину не удалось. 

- Происшествие не носит криминальный характер, - подчёркивают в СК.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ. 


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Тэги: происшествие

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