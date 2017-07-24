Пропала 73-летняя пенсионерка

В воскресенье, 23 июля, ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась 73-летняя Надежда ЯКУШЕВА. Женщина проживает в деревне Доброе Жуковского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Была одета в кофту и юбку ниже колен.
Женщина дезориентирована, может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52.
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