Пропала 73-летняя пенсионерка

В воскресенье, 23 июля, ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась 73-летняя Надежда ЯКУШЕВА. Женщина проживает в деревне Доброе Жуковского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

рост - 168 см,

русые с сединой волосы, завязанные в хвост,

глаза – серо-голубые.

Была одета в кофту и юбку ниже колен.

Женщина дезориентирована, может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52.