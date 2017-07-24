В Калуге два младенца пострадали в аварии

В воскресенье, 23 июля, в 15:55 в районе дома № 19 по улице Звёздной столкнулись Ford Mondeo и Chevrolet Aveo.
- По предварительной информации, водитель Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Московской в сторону улицы Кибальчича, на нерегулируемом перекрёстке при повороте налево не убедился в безопасности своего манёвра, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Ford Mondeo, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. - Ford двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали два младенца: двухмесячная девочка из Chevrolet Aveo и трёхмесячная девочка из Ford Mondeo. Детей с ушибами доставили в областную больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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