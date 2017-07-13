18-летнюю велосипедистку сбили в Кирове

18-летняя девушка-велосипедистка была сбита в среду, 12 июля, около 20:00 в Кирове на улице Гоголя.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» при повороте не пропустил девушку, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

У велосипедистки диагностировали ушиб правой руки.