12-летнего мальчика сбили на Правом берегу

Около 17:00 в среду, 12 июля, у дома №33 на улице 65 лет Победы под колёса «Мицубиси Лансер» попал 12-летний мальчик.
По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Его отвезли в больницу с ушибами и ссадинами, рассказали нам в дорожной полиции.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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