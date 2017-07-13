12-летнего мальчика сбили на Правом берегу

Около 17:00 в среду, 12 июля, у дома №33 на улице 65 лет Победы под колёса «Мицубиси Лансер» попал 12-летний мальчик.

По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Его отвезли в больницу с ушибами и ссадинами, рассказали нам в дорожной полиции.

Фото: УГИБДД по Калужской области.