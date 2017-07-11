22 снаряда уничтожили в Калужской области

На минувшей неделе в Калужской области нашли 22 снаряда времён Великой Отечественной войны. Опасные находки сделаны в районе деревни Колосово и села Дубна Ульяновского района, а также у станции Дяглевка Бабынинского района.

- Силами оперативной группы разминирования подразделения инженерного обеспечения ПСС Калужской области взрывоопасные предметы были уничтожены на месте обнаружения. - рассказали нам в региональном ГУ МЧС.