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22 снаряда уничтожили в Калужской области

11.07.2017 13:32 0 201 Дмитрий Ивьев
22 снаряда уничтожили в Калужской области

На минувшей неделе в Калужской области нашли 22 снаряда времён Великой Отечественной войны. Опасные находки сделаны в районе деревни Колосово и села Дубна Ульяновского района, а также у станции Дяглевка Бабынинского района.

- Силами оперативной группы разминирования подразделения инженерного обеспечения ПСС Калужской области взрывоопасные предметы были уничтожены на месте обнаружения. - рассказали нам в региональном ГУ МЧС.


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Тэги: происшествие мчс

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