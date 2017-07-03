Пропала 84-летняя бабушка

В воскресенье, 2 июля, ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась 84-летняя Нина Афанасьевна Ирисова. Женщина живёт в Кремёнках Жуковского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Была одета в чёрные брюки, бежевую болоньевую куртку, туфли на танкетке коричневого цвета. На голове возможно косынка бежево-коричневого цвета.
С собой у женщины был полиэтиленовый белый пакет и ключи от квартиры.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02.
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