На берегу реки пропал 27-летний мужчина

В понедельник, 26 июня, в Тарусе пропал 27-летний Артём ТУРНОВСКИЙ.

- Мужчина отдыхал на берегу реки с друзьями, - расскзали нам в УМВД по Калужской области.

Приметы:

рост - 173 см,

нормальное телосложение,

голубые глаза,

коротко подстриженные русые волосы.

шрам под губой.

Был одет в плавки, на ногах – шлепанцы. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102).