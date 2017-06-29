На берегу реки пропал 27-летний мужчина

В понедельник, 26 июня, в Тарусе пропал 27-летний Артём ТУРНОВСКИЙ.
- Мужчина отдыхал на берегу реки с друзьями, - расскзали нам в УМВД по Калужской области.
Приметы:
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Был одет в плавки, на ногах – шлепанцы. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102).
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