Мужчина утонул в реке

В понедельник, 19 июня, около 11:30 в реке Сенек в деревне Хотьково Думиничского района нашли тело мужчины.
Утопленником оказался 40-летний местный житель. Как сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, тело нашли на мелководье, недалеко от берега. Погибший проживал один, злоупотреблял спиртным. По словам местных жителей, он частенько любил сидеть на берегу реки.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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