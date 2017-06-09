Шесть автобусов сгорели в гараже

В четверг, 8 июня, около 10 утра загорелся гаражный бокс одного из ремонтных предприятий Обнинска на Киевском шоссе.
- В результате пожара уничтожены сгораемые конструкции 6 автобусов, закопчено строение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области. - Причинённый ущерб устанавливается. Спасено административное помещение и бокс на 4 миллиона рублей.
- Всё началось с возгорания одного из автобусов, - пишет obninsk.name. - Причиной стали неудачные сварочные работы. Затем огонь перекинулся на три других. А позже пламя захватило еще два автобуса и уничтожило часть другого имущества предприятия.
Сгорели также инструменты и мебель.
Никто из людей не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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