Калужанин разбился насмерть в смоленской башне

В понедельник, 5 июня, 63-летний калужанин погиб, осматривая достопримечательности Смоленска. В этот город он приехал вместе со своими друзьями.

- Трое мужчин на улице Тимирязева забрались на башню Позднякова Смоленской крепостной стены, - сообщает 6 июня смоленское региональное управление Следственного комитета. - Когда один из гостей города спускался внутри башни по лестнице, то не удержался и упал.

От полученных телесных повреждений он скончался. Проводится доследственная проверка.