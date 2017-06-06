Калужанин разбился насмерть в смоленской башне

В понедельник, 5 июня, 63-летний калужанин погиб, осматривая достопримечательности Смоленска. В этот город он приехал вместе со своими друзьями.
- Трое мужчин на улице Тимирязева забрались на башню Позднякова Смоленской крепостной стены, - сообщает 6 июня смоленское региональное управление Следственного комитета. - Когда один из гостей города спускался внутри башни по лестнице, то не удержался и упал.
От полученных телесных повреждений он скончался. Проводится доследственная проверка.
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