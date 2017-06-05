Глас народа
Вторник, 06 июня
62.73 / 64.84
$ 55.65 / 57.66
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Мужчина сгорел вместе с дачей

05.06.2017 11:23 0 2729 Елена Французова
Мужчина сгорел вместе с дачей

В воскресенье, 4 июня, в первом часу ночи загорелась дача в деревне Екимково Дзержинского района. В результате пожара погиб 41-летний мужчина.

- По предварительным данным, на момент пожара в доме находилась семья из четырех человек - мужчина с супругой и двое детей. Семья постоянно проживала в Москве, в Калужской области отдыхала в выходные, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По одной из версий, пожар произошел из-за электропроводки. Женщине с детьми удалось выбежать из горящего дома. Они получили ожоги. При тушении пожара в коридоре сгоревшего дома обнаружено тело мужчины.

Следователи проводят сейчас проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: пожар происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Кафе сгорело в Ермолино 02.06.2017 13:25

Калугу затянуло дымом: пожары на Генерала Попова и Баррикад 30.05.2017 16:43

На улице Плеханова горело общежитие 23.05.2017 12:36

Три человека погибли в ночном пожаре 21.05.2017 16:31

В Железняках сгорела строящаяся гостиница 20.04.2017 13:04

05.06.2017 23:28 77 4
05.06.2017 14:58 445 8
04.06.2017 17:39 737 13
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вт 06 июня, 10:30
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр
сб 10 июня, 14:00
Мастер-классы для детей
Дом мастеров

Концерты

вт 06 июня, 19:00
Концерт фольклорных ансамблей
Дом музыки
ср 07 июня, 19:00
Концерт группы "Машина Времени"
Арена КТЗ, ДК
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
чт 08 июня, 18:00
Концерт "Лето №18"
Филармония

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
СПАРК. Герой Вселенной
Подводная эра
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

Журналист из Калуги стала победителем регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

Нюансы торговли в Рождественский период

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

Филиал «Калугаэнерго» 30 мая устранил все последствия шторма

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46