Мужчина сгорел вместе с дачей

В воскресенье, 4 июня, в первом часу ночи загорелась дача в деревне Екимково Дзержинского района. В результате пожара погиб 41-летний мужчина.
- По предварительным данным, на момент пожара в доме находилась семья из четырех человек - мужчина с супругой и двое детей. Семья постоянно проживала в Москве, в Калужской области отдыхала в выходные, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По одной из версий, пожар произошел из-за электропроводки. Женщине с детьми удалось выбежать из горящего дома. Они получили ожоги. При тушении пожара в коридоре сгоревшего дома обнаружено тело мужчины.
Следователи проводят сейчас проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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