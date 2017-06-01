«Киа Сид» сгорел ночью в Калуге

В ночь на четверг, 1 июня, в Калуге на улице Солнечный бульвар сгорел автомобиль «Киа Сид».

Возгорание произошло около 3:35, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. Спасатели справились с огнём за 10 минут. Никто из людей не пострадал.

Причины происшествия сейчас выясняются. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» местные жители сообщают про поджог, однако официально эта информация пока не подтверждена.