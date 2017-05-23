На улице Плеханова горело общежитие

Во вторник, 23 мая, около 10:30 в общежитии на улице Плеханова в Калуге произошёл пожар.

- Загорелась комната на 8 этаже. Спасателям пришлось эвакуировать часть жильцов. Огонь удалось локализовать в 11:01. Пострадавших нет, - сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области. – На месте работает пожарный инспектор, причина случившегося устанавливается.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, из комнаты, где произошло возгорание, спасён 13-летний подросток.

Фото: «Калуга жесть».