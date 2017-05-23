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На улице Плеханова горело общежитие

23.05.2017 12:36 1 2384 Елена Французова

Во вторник, 23 мая, около 10:30 в общежитии на улице Плеханова в Калуге произошёл пожар.

- Загорелась комната на 8 этаже. Спасателям пришлось эвакуировать часть жильцов. Огонь удалось локализовать в 11:01. Пострадавших нет, - сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области. – На месте работает пожарный инспектор, причина случившегося устанавливается.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, из комнаты, где произошло возгорание, спасён 13-летний подросток.

Фото: «Калуга жесть».


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Тэги: происшествие пожар

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