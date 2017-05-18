В Воротынске из-за вспышки кишечной инфекции закрыли садик и школу

В четверг, 18 мая, в посёлке Воротынск из-за вспышки кишечной инфекции на 4 дня приостановлены занятия в школе №2. Не принимают детей в детском садике «Алые паруса». Об этом нам рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергей ПАВЛОВ.

- Пока выясняем причину. Из воды был выделен РНК возбудитель ротавирусной инфекции. Фильтр на вирусы был поставлен в школе № 2, там мы его и поймали, - прокомментировал ситуацию он.

В школе № 2 и в детском садике пострадало по 11 человек, в школе № 1 – один ребёнок, в детском садике «Незабудка» - 4 человека. За помощью обращались и взрослые люди, потребовалась она даже годовалым малышам.