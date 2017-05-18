В Воротынске из-за вспышки кишечной инфекции закрыли садик и школу

В четверг, 18 мая, в посёлке Воротынск из-за вспышки кишечной инфекции на 4 дня приостановлены занятия в школе №2. Не принимают детей в детском садике «Алые паруса». Об этом нам рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергей ПАВЛОВ.
- Пока выясняем причину. Из воды был выделен РНК возбудитель ротавирусной инфекции. Фильтр на вирусы был поставлен в школе № 2, там мы его и поймали, - прокомментировал ситуацию он.
В школе № 2 и в детском садике пострадало по 11 человек, в школе № 1 – один ребёнок, в детском садике «Незабудка» - 4 человека. За помощью обращались и взрослые люди, потребовалась она даже годовалым малышам.
|
В Калуге сгорело похоронное бюро 18.05.2017 10:02
Водитель «Лады» протаранил гараж 18.05.2017 09:45
Центр Калуги встал на два часа из-за забытой сумки 17.05.2017 16:23
В Калуге перекрыли сквер Мира 17.05.2017 14:53
Водитель «Гранты» погиб в ночной аварии 17.05.2017 13:35
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: