В Калуге сбили 7-летнюю девочку

В понедельник, 15 мая, около 12:20 в Калуге в районе дома № 40 на улице Баррикад сбили 7-летнюю девочку.
- По предварительной информации, водитель Renault Kaptur сбил ребёнка, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.
Девочку с ушибами доставили в детскую областную больницу. После оказания помощи её отпустили домой.
В дорожной полиции также отмечают, что с 15 мая по 5 июня в Калуге проводится профилактическое мероприятие «Внимание-дети!». С начала года в нашем городе зарегистрировано 26 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, в которых 31 ребенок получил ранения различных степеней тяжести, погибших нет. В результате несоблюдения детьми правил дорожного движения произошло 3 ДТП.
- Безопасность детей – прежде всего забота взрослых, - напоминают в ГИБДД. - Поведение родителей служит для ребенка примером, определяет модель его поведения в различных ситуациях в будущем… Воспитывайте своих детей, разъясняйте им правила дорожного движения, учите уважать и соблюдать закон.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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