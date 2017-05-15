В Калуге сбили 7-летнюю девочку

В понедельник, 15 мая, около 12:20 в Калуге в районе дома № 40 на улице Баррикад сбили 7-летнюю девочку.

- По предварительной информации, водитель Renault Kaptur сбил ребёнка, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

Девочку с ушибами доставили в детскую областную больницу. После оказания помощи её отпустили домой.

В дорожной полиции также отмечают, что с 15 мая по 5 июня в Калуге проводится профилактическое мероприятие «Внимание-дети!». С начала года в нашем городе зарегистрировано 26 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, в которых 31 ребенок получил ранения различных степеней тяжести, погибших нет. В результате несоблюдения детьми правил дорожного движения произошло 3 ДТП.

- Безопасность детей – прежде всего забота взрослых, - напоминают в ГИБДД. - Поведение родителей служит для ребенка примером, определяет модель его поведения в различных ситуациях в будущем… Воспитывайте своих детей, разъясняйте им правила дорожного движения, учите уважать и соблюдать закон.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.