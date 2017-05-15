82-летняя женщина пропала в Дзержинском районе

В деревне Редькино Дзержинского района Калужской области 12 мая пропала 82-летняя Тамара Холодовская.
Женщина ушла из дома и не вернулась, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Была одета:
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Особая примета: асимметрия правого глаза
- В связи с поиском ищем автолюбителей, двигавшихся в обоих направлениях по трассе Р93(Медынь — Кондрово — Калуга) на участке между населенными пунктами Жилетово и Кондрово, а также между д. Редькино и трассой Р93 12.05.2017 с 8:00 до 18:00, - сообщили поисковики. - Просмотрите, пожалуйста, видеорегистраторы, возможно, женщина попала на видео.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 102 или 02.
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