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82-летняя женщина пропала в Дзержинском районе

15.05.2017 11:57 0 991 Дмитрий Ивьев

В деревне Редькино Дзержинского района Калужской области 12 мая пропала 82-летняя Тамара Холодовская.

Женщина ушла из дома и не вернулась, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

  • Рост - 155 см
  • Худощавое телосложение
  • Зелёные глаза
  • Седые волосы

Была одета:

  • Серые носки,
  • Черные кожаные туфли,
  • Старый стеганый темно-коричневый халат,
  • Серая кофта,
  • Кожаный черный плащ,
  • Зеленый платок

Особая примета: асимметрия правого глаза

- В связи с поиском ищем автолюбителей, двигавшихся в обоих направлениях по трассе Р93(Медынь — Кондрово — Калуга) на участке между населенными пунктами Жилетово и Кондрово, а также между д. Редькино и трассой Р93 12.05.2017 с 8:00 до 18:00, - сообщили поисковики. - Просмотрите, пожалуйста, видеорегистраторы, возможно, женщина попала на видео.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 102 или 02.


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Тэги: происшествие

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