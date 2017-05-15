82-летняя женщина пропала в Дзержинском районе

В деревне Редькино Дзержинского района Калужской области 12 мая пропала 82-летняя Тамара Холодовская.

Женщина ушла из дома и не вернулась, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост - 155 см

Худощавое телосложение

Зелёные глаза

Седые волосы

Была одета:

Серые носки,

Черные кожаные туфли,

Старый стеганый темно-коричневый халат,

Серая кофта,

Кожаный черный плащ,

Зеленый платок

Особая примета: асимметрия правого глаза

- В связи с поиском ищем автолюбителей, двигавшихся в обоих направлениях по трассе Р93(Медынь — Кондрово — Калуга) на участке между населенными пунктами Жилетово и Кондрово, а также между д. Редькино и трассой Р93 12.05.2017 с 8:00 до 18:00, - сообщили поисковики. - Просмотрите, пожалуйста, видеорегистраторы, возможно, женщина попала на видео.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 102 или 02.