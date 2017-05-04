Легковушка подрезала мотоцикл в центре Калуги

В среду, 3 мая, около полуночи на улице Кирова в Калуге столкнулись мотоциклист и легковая машина.
По предварительным данным ГИБДД, 19-летний водитель Renault Duster перестраивался из левого ряда в правый. Он не убедился в безопасности маневра и не пропустил ехавшего прямо байкера, в результате чего столкнулся с мотоциклом.
Байкера доставили в больницу, у него диагностировали ушибы и повреждения связок плеча и колена. После оказания помощи мотоциклиста отпустили домой.
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