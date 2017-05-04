Легковушка подрезала мотоцикл в центре Калуги

В среду, 3 мая, около полуночи на улице Кирова в Калуге столкнулись мотоциклист и легковая машина.

По предварительным данным ГИБДД, 19-летний водитель Renault Duster перестраивался из левого ряда в правый. Он не убедился в безопасности маневра и не пропустил ехавшего прямо байкера, в результате чего столкнулся с мотоциклом.

Байкера доставили в больницу, у него диагностировали ушибы и повреждения связок плеча и колена. После оказания помощи мотоциклиста отпустили домой.