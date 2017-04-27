Женщина сломала кости таза в калужском автобусе

В среду, 26 апреля, около 18:30 в Калуге 66-летняя пассажирка пострадала из-за экстренного торможения автобуса НефАЗа.

Маршрутный автобус № 91 «Рынок — Жерело» ехал по улице Московской и из-за дорожной ситуации затормозил так резко, что пожилая женщина упала с сиденья, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

В результате пенсионерка попала в отделение травматологии БСМП с переломом костей таза.