Слесарь разбился насмерть, промывая цистерну

Слесарь-ремонтник энергетического оборудования разбился на деревоперерабатывающем комбинате в Боровском районе. ЧП произошло ещё в начале года. В четверг, 27 апреля, областная прокуратура сообщила результаты проверки.
- Установлено, что слесарь выполнял работу, не предусмотренную его должностными обязанностями и трудовым договором - промывкой цистерны смоловоза, - сообщает калужская прокуратура. - Находясь на верхней площадке смоловоза на высоте около 4,5 метра, он упал на землю, получив повреждения, от которых позже скончался.
От генерального директора потребовали устранить нарушения трудового законодательства. Кроме того, материал расследования несчастного случая направлен в Следственный комитет для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
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