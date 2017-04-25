Очевидцев шести аварий ищут в Калуге

Городской отдел ГИБДД во вторник, 25 апреля, опубликовал информацию о шести ДТП, произошедших на территории областного центра в последние месяцы. Всех, кто что-либо знает о данных происшествиях, просят обращаться по телефонам 547-534, 547-888 или 128.

Около 7:20 5 декабря на 5 километре дороги «1Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» столкнулись «Опель Астра» и «Киа Спектра».

8 марта на улице Киевский проезд в районе лома №11 сбили пешехода. Водитель скрылся.

29 марта в 14:15 на улице Московской в районе дома №277 водитель, предположительно, «Ауди А6» синего цвета, сбил пешехода и уехал.

Также пешехода сбили 31 марта около 8:20 на улице Баррикад. Следствие разыскивает внедорожник «Ниссан» тёмного цвета.

У дома №121 по улице Суворова 7 апреля в 13:00 пешехода сбил серый «Мицубиси Аутлендер».

Ещё один человек попал под колёса 12 апреля в 15:00 на улице Тульской в районе дома №4. Водитель также скрылся.