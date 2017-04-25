После убийства подростка на сотрудников органов опеки завели уголовное дело

Как мы уже ранее сообщали, 4 апреля, уголовник зарезал своего 15-летнего сына.
После этого по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов профилактики, повлекшей смерть подростка, сообщает во вторник, 25 апреля, прокуратура Калужской области.
В 2011 году отец мальчика вышел из тюрьмы. 9 лет он отсидел за убийство собственной супруги.
- После отбытия наказания он злоупотреблял алкоголем, не работал. Кроме того, в 2015 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев сыну, которое прекращено в связи с актом об амнистии, - отмечают в прокуратуре.
- Органы профилактики районной администрации достоверно знали, что мальчик фактически брошен, находится в трудной жизненной ситуации, - уверены в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Однако никаких мер предпринято не было. Ребёнок продолжал жить в одной квартире с отцом. Вопрос о лишении мужчины родительских прав не рассматривался.
- Следователи изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела, опрошены должностные лица органов полиции и администрации района, классный руководитель убитого подростка, - добавляют в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
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