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После убийства подростка на сотрудников органов опеки завели уголовное дело

25.04.2017 10:36 4 1802 Елена Французова
После убийства подростка на сотрудников органов опеки завели уголовное дело

Как мы уже ранее сообщали, 4 апреля, уголовник зарезал своего 15-летнего сына.

После этого по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов профилактики, повлекшей смерть подростка, сообщает во вторник, 25 апреля, прокуратура Калужской области.

В 2011 году отец мальчика вышел из тюрьмы. 9 лет он отсидел за убийство собственной супруги.

- После отбытия наказания он злоупотреблял алкоголем, не работал. Кроме того, в 2015 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев сыну, которое прекращено в связи с актом об амнистии, - отмечают в прокуратуре.

- Органы профилактики районной администрации достоверно знали, что мальчик фактически брошен, находится в трудной жизненной ситуации, - уверены в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Однако никаких мер предпринято не было. Ребёнок продолжал жить в одной квартире с отцом. Вопрос о лишении мужчины родительских прав не рассматривался.

- Следователи изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела, опрошены должностные лица органов полиции и администрации района, классный руководитель убитого подростка, - добавляют в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.


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Тэги: происшествие

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