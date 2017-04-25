Мужчина угнал такси после посиделок в ночном клубе

Преступление произошло недавно в Обнинске. Около двух часов ночи у одного из ночных клубов в такси сел мужчина. Когда пассажира привезли по указанному адресу, он вышел из автомобиля, не оплатив проезд.

- Водитель попытался остановить клиента. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой у таксиста из кармана выпали личные вещи, - сообщает во вторник, 25 апреля, пресс-служба УМВД по Калужской области. – Пока водитель поднимал их с земли, его пассажир сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший сообщил о случившемся в дежурную часть. Вскоре после этого сотрудники ППС, осматривая прилегающие к месту происшествия улицы, заметили в одном из дворов разыскиваемый автомобиль. Из него выходил мужчина, похожий по приметам на злоумышленника. В ходе личного досмотра у подозреваемого нашли и изъяли планшетный компьютер, принадлежащий водителю такси.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Предполагаемым виновником оказался 35-летний житель наукограда, ранее судимый за имущественное преступление. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.