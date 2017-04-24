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В Калуге пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП

24.04.2017 15:35 4 1735 Елена Французова
В Калуге пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП

В воскресенье, 23 апреля, около 12:30 на перекрёстке улиц Московской и Азаровской произошла авария.

- Водитель автомобиля Toyota двигался на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, - сообщили нам в отделе ГИБДД по Калуге.

По словам водителя «Шевроле Нива», виновник ДТП бросил свой автомобиль и попытался сбежать. Однако его задержали очевидцы аварии.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что водитель «Тойоты» был пьян. Автомобиль поместили на спецстоянку. На мужчину составили административные протоколы.

- Напоминаем всем водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей, - подчёркивают в дорожной полиции.

В ГИБДД просят: если вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 547-888 или 547-535.


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Тэги: происшествие

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