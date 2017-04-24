В Калуге в реке Киёвке найден труп мужчины

В пятницу, 21 апреля, в реке Киёвка в районе дома 68 по улице Хрустальная прохожие обнаружили тело мужчины, сообщает группа «Калуга Жесть».
- Погибшим оказался калужанин, без вести пропавший осенью прошлого года, - комментирует происшествие калужское региональное управление Следственного комитета. - По данному факту проводится проверка.
По предварительным данным, мужчина проживал один и регулярно навещал своего брата. Последний раз брат видел погибшего осенью 2016 года. При осмотре на месте происшествия телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
|
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: