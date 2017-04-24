В Калуге в реке Киёвке найден труп мужчины

24.04.2017 14:23 3625

В пятницу, 21 апреля, в реке Киёвка в районе дома 68 по улице Хрустальная прохожие обнаружили тело мужчины, сообщает группа «Калуга Жесть».

- Погибшим оказался калужанин, без вести пропавший осенью прошлого года, - комментирует происшествие калужское региональное управление Следственного комитета. - По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, мужчина проживал один и регулярно навещал своего брата. Последний раз брат видел погибшего осенью 2016 года. При осмотре на месте происшествия телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.