Автомобили столкнулись на «зебре» - сбит пешеход

В среду, 5 апреля, в 17:20 на 105 километре дороги М-3 «Украина» произошло ДТП.

- По предварительной информации, 31-летний водитель за рулём Isuzu , двигаясь по правой полосе в сторону Калуги, столкнулся на нерегулируемом пешеходном переходе с автомашиной Renault Logan. В результате автомобиль Renault Logan сбил пешехода, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Пострадали двое – 40-летний водитель Renault Logan и 43-летний пешеход. У обоих сотрясение головного мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.