Автомобили столкнулись на «зебре» - сбит пешеход

В среду, 5 апреля, в 17:20 на 105 километре дороги М-3 «Украина» произошло ДТП.
- По предварительной информации, 31-летний водитель за рулём Isuzu , двигаясь по правой полосе в сторону Калуги, столкнулся на нерегулируемом пешеходном переходе с автомашиной Renault Logan. В результате автомобиль Renault Logan сбил пешехода, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Пострадали двое – 40-летний водитель Renault Logan и 43-летний пешеход. У обоих сотрясение головного мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
«Шестёрка» вылетела на встречку – водитель погиб, четверо ранены 06.04.2017 12:58
Мелкая авария привела к транспортному коллапсу в Анненках 06.04.2017 12:39
36-летнего мужчину сбили у троллейбусного депо 06.04.2017 10:49
На въезде в Калугу «Пазик» влетел в «Киа» 06.04.2017 09:52
«Буханка» газовой службы столкнулась с автобусом на Киевской трассе 05.04.2017 16:48
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: