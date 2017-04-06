Мелкая авария привела к транспортному коллапсу в Анненках

Движение на подъездной дороге между Киевской трассой и Калугой оказалось практически полностью парализовано в обед в четверг, 6 апреля.

Как сообщили нам в дежурной части, в районе бывшего анненского поста ДПС столкнулись грузовик и легковая машина. В аварии никто не пострадал, подробности пока не известны.

Между тем столкнувшиеся автомобили перегородили трассу так, что пробка уже превысила 1,5 км и вышла за пределы микрорайона. Скорость движения составляет всего 3 км/ч.

На месте ДТП уже работают инспекторы ГИБДД.

Фото: Калуга за рулём.