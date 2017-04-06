Главная > Новости > Происшествия

Мелкая авария привела к транспортному коллапсу в Анненках

06.04.2017 12:39 7 1820 Алёна Павлова
Мелкая авария привела к транспортному коллапсу в Анненках

Движение на подъездной дороге между Киевской трассой и Калугой оказалось практически полностью парализовано в обед в четверг, 6 апреля.

Как сообщили нам в дежурной части, в районе бывшего анненского поста ДПС столкнулись грузовик и легковая машина. В аварии никто не пострадал, подробности пока не известны.

Между тем столкнувшиеся автомобили перегородили трассу так, что пробка уже превысила 1,5 км и вышла за пределы микрорайона. Скорость движения составляет всего 3 км/ч.

На месте ДТП уже работают инспекторы ГИБДД. 

Фото: Калуга за рулём.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Автомобили столкнулись на «зебре» - сбит пешеход 06.04.2017 13:54

«Шестёрка» вылетела на встречку – водитель погиб, четверо ранены 06.04.2017 12:58

36-летнего мужчину сбили у троллейбусного депо 06.04.2017 10:49

На въезде в Калугу «Пазик» влетел в «Киа» 06.04.2017 09:52

«Буханка» газовой службы столкнулась с автобусом на Киевской трассе 05.04.2017 16:48

Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 08 апреля, 17:00
Шоу-дефиле "Очарование войлока"
Дом музыки
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 08 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная
сб 08 апреля, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
вс 09 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества

Концерты

чт 06 апреля, 19:31
Концерт "Электрифицированная скрипка"
Небо, антикафе
пт 07 апреля, 15:00
Шоу-концерт скрипача Артема Реутова "ШТОРМ"
Филармония
пт 07 апреля, 19:00
Концерт Фортепианной музыки.Юрий Мартынов
Дом музыки
пт 07 апреля, 20:00
Концерт группы "Кирпичи"
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Лекарство от здоровья
Время первых
Призрак в доспехах
Босс-молокосос
Новости компаний

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32

Стихи забытого поэта - Одинокий город.

SynDicaTeFeed 31 мар 2017 14:35

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03