Мелкая авария привела к транспортному коллапсу в Анненках

Движение на подъездной дороге между Киевской трассой и Калугой оказалось практически полностью парализовано в обед в четверг, 6 апреля.
Как сообщили нам в дежурной части, в районе бывшего анненского поста ДПС столкнулись грузовик и легковая машина. В аварии никто не пострадал, подробности пока не известны.
Между тем столкнувшиеся автомобили перегородили трассу так, что пробка уже превысила 1,5 км и вышла за пределы микрорайона. Скорость движения составляет всего 3 км/ч.
На месте ДТП уже работают инспекторы ГИБДД.
Фото: Калуга за рулём.
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