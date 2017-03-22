Трагедия в Калуге: семья с 5-летним ребёнком насмерть отравилась газом

Утром в среду, 22 марта, в Калуге в одной из квартир на улице Мичурина обнаружены тела мужчины, женщины и их 5-летнего ребенка с признаками отравления угарным газом.
- По предварительным данным, на кухне квартиры одновременно с газовым водонагревателем установлена принудительная вытяжка над газовой плитой, которая затягивала продукты горения в квартиру, препятствуя их отводу в дымоход, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
- По сведениям газовой службы одновременная работа газовой колонки и вытяжки является нарушением правил эксплуатации газонагревательных приборов и может привести к трагедии, - добавляют в СК. - Помните - угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха!
Фото: СК по Калужской области.
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