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Трагедия в Калуге: семья с 5-летним ребёнком насмерть отравилась газом

22.03.2017 15:48 28 4605 Елена Французова

Утром в среду, 22 марта, в Калуге в одной из квартир на улице Мичурина обнаружены тела мужчины, женщины и их 5-летнего ребенка с признаками отравления угарным газом.

- По предварительным данным, на кухне квартиры одновременно с газовым водонагревателем установлена принудительная вытяжка над газовой плитой, которая затягивала продукты горения в квартиру, препятствуя их отводу в дымоход, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

- По сведениям газовой службы одновременная работа газовой колонки и вытяжки является нарушением правил эксплуатации газонагревательных приборов и может привести к трагедии, - добавляют в СК. - Помните - угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха!

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: происшествие дети

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