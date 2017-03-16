Рыба массово погибла в Белкинских прудах

В Белкинских прудах в Обнинске массово погибла рыба. Видео с последствиями происшествия выложили в группе «Типичный Обнинск». Ситуацию нам прокомментировал директор культурно-экологического фонда усадьбы «Белкино» Андрей ЛУГОВОЙ.

- Отравления воды не было. Произошёл замор рыбы, - пояснил он. - Этот естественный процесс сейчас наблюдается во всех водоёмах области. Он связан с тем, что весной в покрытых льдом водоёмах не хватает кислорода. Из-за этого рыба в Белкинских прудах устремилась в протоки, которые появляются при таянии льда. Произошло это ночью. А на утро мы лишь могли наблюдать последствия.

Андрей Луговой добавил, если бы рыбаки не просто бурили лунки на прудах, но и вставляли туда пучки соломы, рыба не задохнулась бы.

- Конечно, они этого делать не будут. К тому же всю зиму пруды были местом массового отдыха горожан. Они приходил вместе с детьми. Малышки катались на «ватрушках». Давайте предположим, что мы где-то пробурили лунку, накачали воздух, в итоге образовался воздушный пузырь. И не дай бог туда провалится ребёнок!

Как сделать так, чтобы и рыба в пруду не задыхалась, и горожане по-прежнему безопасно отдыхали, предстоит решить руководству культурно-экологического фонда усадьбы «Белкино».