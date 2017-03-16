Рыба массово погибла в Белкинских прудах

В Белкинских прудах в Обнинске массово погибла рыба. Видео с последствиями происшествия выложили в группе «Типичный Обнинск». Ситуацию нам прокомментировал директор культурно-экологического фонда усадьбы «Белкино» Андрей ЛУГОВОЙ.
- Отравления воды не было. Произошёл замор рыбы, - пояснил он. - Этот естественный процесс сейчас наблюдается во всех водоёмах области. Он связан с тем, что весной в покрытых льдом водоёмах не хватает кислорода. Из-за этого рыба в Белкинских прудах устремилась в протоки, которые появляются при таянии льда. Произошло это ночью. А на утро мы лишь могли наблюдать последствия.
Андрей Луговой добавил, если бы рыбаки не просто бурили лунки на прудах, но и вставляли туда пучки соломы, рыба не задохнулась бы.
- Конечно, они этого делать не будут. К тому же всю зиму пруды были местом массового отдыха горожан. Они приходил вместе с детьми. Малышки катались на «ватрушках». Давайте предположим, что мы где-то пробурили лунку, накачали воздух, в итоге образовался воздушный пузырь. И не дай бог туда провалится ребёнок!
Как сделать так, чтобы и рыба в пруду не задыхалась, и горожане по-прежнему безопасно отдыхали, предстоит решить руководству культурно-экологического фонда усадьбы «Белкино».
|
74-летний мужчина задохнулся из-за пожара у соседа 16.03.2017 12:20
42-летний мужчина погиб на стройке дома 16.03.2017 09:24
«Фольксваген» вылетел в кювет на Грабцевском шоссе 15.03.2017 14:10
«Хендай» влетел в столб на Тарутинской 15.03.2017 11:44
В Калуге пропавшего 12-летнего мальчика ночью нашли на заправке 14.03.2017 16:07
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: