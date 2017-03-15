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«Фольксваген» вылетел в кювет на Грабцевском шоссе

15.03.2017 14:10 2 421 Дмитрий Ивьев

Около 3 часов ночи во вторник, 14 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе нефтебазы в кювет вылетел микроавтобус «Фольксваген Транспортер».

По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель не справился с управлением. У мужчины ушиб передней брюшной области.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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