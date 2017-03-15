«Фольксваген» вылетел в кювет на Грабцевском шоссе

Около 3 часов ночи во вторник, 14 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе нефтебазы в кювет вылетел микроавтобус «Фольксваген Транспортер».
По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель не справился с управлением. У мужчины ушиб передней брюшной области.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
«Хендай» влетел в столб на Тарутинской 15.03.2017 11:44
Стали известны подробности массовой аварии на Гагаринском мосту 14.03.2017 10:24
11-летняя девочка попала под колёса «Лексуса» 14.03.2017 09:53
Массовая авария парализовала Гагаринский мост в Калуге 13.03.2017 16:45
Появилось ещё одно видео со столкновением мотоциклиста и «Лады» 13.03.2017 16:10
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: