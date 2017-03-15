«Фольксваген» вылетел в кювет на Грабцевском шоссе

Около 3 часов ночи во вторник, 14 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе нефтебазы в кювет вылетел микроавтобус «Фольксваген Транспортер».

По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель не справился с управлением. У мужчины ушиб передней брюшной области.

Фото: УГИБДД по Калужской области.