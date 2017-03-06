Тело 29-летней женщины нашли на козырьке дома

06.03.2017 16:44 2659

В субботу, 4 марта, в Обнинске на улице Долгининской нашли тело 29-летней женщины. Оно лежало на подъездном козырьке на уровне второго этажа.

Погибшая проживала на 14 этаже этого дома. У неё остался 9-месячный ребёнок.

По предварительным данным Следственного комитета, речь идёт о самоубийстве.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

Фото: «Типичный Обнинск».