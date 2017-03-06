«Тойота» протаранила «Приору» возле Дома правительства

Вечером в воскресенье, 5 марта, Toyota Land Cruiser Prado и «Лада Приора» столкнулись на перекрёстке улиц Московской и Баррикад в Калуге.
По предварительным данным ГИБДД, около 20:10 водитель «Тойоты» ехал по Московской в сторону центра, поворачивал налево на Баррикад и не пропустил встречную «Приору». Светофоры к этому времени уже не работали. Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
В ДТП пострадала 29-летняя пассажирка «Приоры». У женщины сотрясение головного мозга и ушибы.
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