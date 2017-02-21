Жиздринских детишек возили на неисправных автобусах

21.02.2017 18:13 529

Во вторник, 21 февраля, прокуратура Жиздринского района рассказала об итогах проверки автобусов, которые перевозят детей этого района. Как выяснилось, часть из них имеют неисправности, с которыми этого делать нельзя.

- При обследовании автобусов установлены неисправности, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена - неисправность внешних осветительных приборов, запирающих устройств запасных дверей и кнопок оповещения водителя, - поясняют в прокуратуре. - Сопроводительная документация при осуществлении перевозок групп детей велась с нарушением предъявляемых требований.

На работников автопарка возбудили административные дела по нарушениям, предусмотренным статьями КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Фото: сайт прокуратуры Калужской области.