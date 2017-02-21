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Жиздринских детишек возили на неисправных автобусах

21.02.2017 18:13 2 529
Жиздринских детишек возили на неисправных автобусах

Во вторник, 21 февраля, прокуратура Жиздринского района рассказала об итогах проверки автобусов, которые перевозят детей этого района. Как выяснилось, часть из них имеют неисправности, с которыми этого делать нельзя. 

- При обследовании автобусов установлены неисправности, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена - неисправность внешних осветительных приборов, запирающих устройств запасных дверей и кнопок оповещения водителя, - поясняют в прокуратуре. - Сопроводительная документация при осуществлении перевозок групп детей велась с нарушением предъявляемых требований.

На работников автопарка возбудили административные дела по нарушениям, предусмотренным статьями КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Фото: сайт прокуратуры Калужской области.


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Тэги: происшествия

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