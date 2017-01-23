Больной водитель спровоцировал массовую аварию

В воскресенье, 22 января, около 12:50 в Людиново столкнулись 4 автомобиля.
- По предварительной информации, 57-летний мужчина сел за руль Volkswagen Passat несмотря на то, что чувствовал себя плохо, - говорят в ГИБДД. - В результате на улице Энгельса он въехал в припаркованный у обочины дороги Audi 80. Этот автомобиль по инерции столкнулся с Mazda 6, а она с Kia Soul.
В ДТП пострадали трое: 57-летний водитель Volkswagen Passat госпитализирован с артериальной гипертонией, его 28-летняя пассажирка отделалась ушибами. Также в больнице с сотрясением головного мозга и переломом носа оказалась 11-летняя девочка, которая ехала в «Фольксвагене».
Фото «Калуга Жесть» .
|
Водитель сбил 5-летнего ребёнка на «зебре» и скрылся 23.01.2017 11:23
В центре Калуги сбили 33-летнего мужчину 23.01.2017 10:09
Водитель на BMW протаранил такси и скрылся - двое погибли 23.01.2017 09:35
В Шопино 42-летний мужчина погиб на пожаре 23.01.2017 08:41
Улицу Кирова оцепили из-за подозрительного чемодана 20.01.2017 17:01
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: