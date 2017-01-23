Больной водитель спровоцировал массовую аварию

В воскресенье, 22 января, около 12:50 в Людиново столкнулись 4 автомобиля.

- По предварительной информации, 57-летний мужчина сел за руль Volkswagen Passat несмотря на то, что чувствовал себя плохо, - говорят в ГИБДД. - В результате на улице Энгельса он въехал в припаркованный у обочины дороги Audi 80. Этот автомобиль по инерции столкнулся с Mazda 6, а она с Kia Soul.

В ДТП пострадали трое: 57-летний водитель Volkswagen Passat госпитализирован с артериальной гипертонией, его 28-летняя пассажирка отделалась ушибами. Также в больнице с сотрясением головного мозга и переломом носа оказалась 11-летняя девочка, которая ехала в «Фольксвагене».

Фото «Калуга Жесть» .