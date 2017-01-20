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ДТП в центре Калуги парализовало движение троллейбусов

20.01.2017 12:15 0 Елена Французова
ДТП в центре Калуги парализовало движение троллейбусов

В пятницу, 20 января, около 11:25 на улице Рылеева остановилось движение троллейбусов. По словам руководства УКТ, это произошло из-за того, что столкнулись два автомобиля. Подробности аварии сейчас устанавливаются.

- Уже около 25 минут остановлено движение троллейбусов №№ 8,9, 10, - рассказали нам в диспетчерской Управления калужского троллейбуса.

Движение возобновится после того, как ГИБДД закончит оформлять аварию.


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Тэги: происшествие

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