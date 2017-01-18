В калужском троллейбусе нашли черепаху

На прошлой неделе в Калуге женщина нашла в троллейбусе пакет. Когда собиралась отдать его водителю, в нём что-то зашевелилось.
- Оказалось, что это красноухая черепаха, - рассказала нам в среду, 18 января, руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. - Животное она забрала домой, отогрела – на улице были морозы. Прочитала информацию в Интернете, чем черепаха питается, накормила. И стала думать, куда пристроить. Позвонила посоветоваться ветеринару, он дал телефон «Феникса».
Сейчас животное находится в Центре. Для него подыскивают дом. Экзотическая красноухая черепаха, забытая или целенаправленно оставленная в троллейбусе, довольно крупная – длина панциря 30 см. Скорее всего, пресмыкающемуся около 7 лет. Питается этот хищник рыбой и мясом, живет в домашних условиях в террариуме.
В Калуге такие находки – не редкость.
- Часто животных заводят, как игрушки – наигрались и выбросили, - с горечью говорит Вероника. – Наряду с собаками и кошками, часто на улице оказываются и экзотические животные.
Всех, желающих, забрать к себе черепаху, просят обращаться в «Феникс» по телефону: 8 910 917 47 54.
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