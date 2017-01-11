Главная > Новости > Происшествия

Полиция прокомментировала конфликт охраны и детей в торговом центре

11.01.2017 12:41 59 Елена Французова
Полиция прокомментировала конфликт охраны и детей в торговом центре

Как мы уже рассказывали, в Калуге многодетная семья Власкиных оказалась в центре очередного скандала. На прошлой неделе был опубликован видеоролик, снятый посетителем одного из калужских торговых центров. На кадрах видно, как трое охранников пытались выдворить из помещения девочку и мальчика, но те упирались и кидались на пол.

После происшествия свою проверку начала полиция. Отец детей, напомним, подал заявление, утверждая, что охранники повредили верхнюю одежду детей.

В среду, 11 января, в рамках «круглого стола» в Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области ситуацию прокомментировала начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Калуге Вера МИХАЛЕВСКАЯ-ЦЕЛУЙКО.

- По записям с камер видеонаблюдения и объяснительным мы установили, что дети оцарапали рекламный баннер, - заявила она. - Охранники отодвинули девочку. Она стала падать на пол, кричать, стала звонить своему папе: «Папа, меня задержали охранники». Дети истерили, не вставали. Охрана отнесла их в бытовку.

Из торгового центра детей забрал отец. В объяснительной записке он написал, что травм у детей нет, подчёркивают в УМВД.

- Мы не можем сказать, что охранники выглядели с отрицательной стороны, - говорит начальник отделения ПДН. - Они не могли перешагнуть через детей.

Отметим, что полицейская проверка сейчас продолжается. По её результатам меры будут приняты комиссией по делам несовершеннолетних.

Подробнее об этом инциденте и развитии ситуации позже читайте в новостях на нашем сайте.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие дети вера михалевская-целуйко

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Хулиганы сдули Деда Мороза 11.01.2017 14:29

День «Лансеров»: в трёх авариях пострадали пять человек 11.01.2017 12:16

В Обнинске пропал 48-летний водитель 11.01.2017 10:04

Пенсионер сбил пешехода на интеллектуальном переходе 10.01.2017 16:54

Авария вызвала заторы на перекрёстке Тульской и Степана Разина 10.01.2017 15:59

Комментарии читателей: 59 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 12 января, 13:00
Мастер-классы “Рождественские фантазии” (полное расписание всех ДК)
Калуга
вс 15 января, 14:30
Живопись на снегу «Зимние фантазии»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

чт 12 января, 13:00
Мастер-классы “Рождественские фантазии” (полное расписание всех ДК)
Калуга
вс 15 января, 14:30
Живопись на снегу «Зимние фантазии»
Красная Звезда
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 12 января, 19:00
Органный концерт. Дом музыки
Дом музыки
чт 12 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пт 13 января, 19:00
«Муз/Контакт 2017» Вокально-хореографический проект
Филармония
пт 13 января, 19:00
A Perfect Sin
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Викинг 18+
Кредо убийцы
Пассажиры
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Популярные места для селфи в Калуге по версии МегаФона

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone Вчера 23:13

Артем Летний's блог - Этот мир

Артем Летний 08 янв 2017 19:52

ЧК - Белочка

Viktorch1311 08 янв 2017 17:51

Хорошая музыка - Жанръ

Viktorch1311 27 дек 2016 09:30