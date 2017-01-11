Полиция прокомментировала конфликт охраны и детей в торговом центре

Как мы уже рассказывали, в Калуге многодетная семья Власкиных оказалась в центре очередного скандала. На прошлой неделе был опубликован видеоролик, снятый посетителем одного из калужских торговых центров. На кадрах видно, как трое охранников пытались выдворить из помещения девочку и мальчика, но те упирались и кидались на пол.
После происшествия свою проверку начала полиция. Отец детей, напомним, подал заявление, утверждая, что охранники повредили верхнюю одежду детей.
В среду, 11 января, в рамках «круглого стола» в Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области ситуацию прокомментировала начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Калуге Вера МИХАЛЕВСКАЯ-ЦЕЛУЙКО.
- По записям с камер видеонаблюдения и объяснительным мы установили, что дети оцарапали рекламный баннер, - заявила она. - Охранники отодвинули девочку. Она стала падать на пол, кричать, стала звонить своему папе: «Папа, меня задержали охранники». Дети истерили, не вставали. Охрана отнесла их в бытовку.
Из торгового центра детей забрал отец. В объяснительной записке он написал, что травм у детей нет, подчёркивают в УМВД.
- Мы не можем сказать, что охранники выглядели с отрицательной стороны, - говорит начальник отделения ПДН. - Они не могли перешагнуть через детей.
Отметим, что полицейская проверка сейчас продолжается. По её результатам меры будут приняты комиссией по делам несовершеннолетних.
Подробнее об этом инциденте и развитии ситуации позже читайте в новостях на нашем сайте.
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