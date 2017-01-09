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За праздники произошло 20 пожаров

09.01.2017 14:28 0 Дмитрий Ивьев
За праздники произошло 20 пожаров

С 31 декабря по 8 января в Калужской области произошло 20 пожаров. Это на один меньше, чем год назад за этот же период, сообщает региональное ГУ МЧС.

В огне погибли 2 человека, один человек получил травмы, материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.

- Пожарными спасено 17 человек, - рассказывают в МЧС.

В местах проведения массовых мероприятий пожаров не зарегистрировано.


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Тэги: происшествие мчс

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