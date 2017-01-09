За праздники произошло 20 пожаров

С 31 декабря по 8 января в Калужской области произошло 20 пожаров. Это на один меньше, чем год назад за этот же период, сообщает региональное ГУ МЧС.
В огне погибли 2 человека, один человек получил травмы, материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.
- Пожарными спасено 17 человек, - рассказывают в МЧС.
В местах проведения массовых мероприятий пожаров не зарегистрировано.
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