За праздники произошло 20 пожаров

С 31 декабря по 8 января в Калужской области произошло 20 пожаров. Это на один меньше, чем год назад за этот же период, сообщает региональное ГУ МЧС.

В огне погибли 2 человека, один человек получил травмы, материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.

- Пожарными спасено 17 человек, - рассказывают в МЧС.

В местах проведения массовых мероприятий пожаров не зарегистрировано.