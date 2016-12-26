В Калуге пропала 54-летняя женщина

Почти две недели в Калуге ищут пропавшую 54-летнюю Татьяну Карлову. 14 декабря женщина ушла из дома, с тех пор о её местонахождении ничего не известно, сообщает 26 декабря поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Эту информацию подтвердили в полиции.

Приметы:

рост - 165 см,

худощавое телосложение,

карие глаза,

светло-русые, коротко подстриженные волосы.

Была одета в тёмно-зелёную дубленку, тёмные на плоской подошве сапоги.

Женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 02 или 50-15-45, а также 8 800 700 54 52.