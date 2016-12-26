В перевернувшемся «Ниссане» погиб 28-летний водитель

В воскресенье, 25 декабря, около 13:10 на 10 километре окружной дороги в Калуге перевернулся «Ниссан».

По предварительным данным, 28-летний водитель Nissan Tiida не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

- Погиб водитель иномарки, а 56-летний пассажир с переломом ключицы доставлен в БСМП, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Фото: УГИБДД по Калужской области.