В перевернувшемся «Ниссане» погиб 28-летний водитель

В воскресенье, 25 декабря, около 13:10 на 10 километре окружной дороги в Калуге перевернулся «Ниссан».
По предварительным данным, 28-летний водитель Nissan Tiida не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.
- Погиб водитель иномарки, а 56-летний пассажир с переломом ключицы доставлен в БСМП, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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