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Происшествия

На трассе в Боровском районе перевернулась машина

Дарья Джуманова
27.06, 12:45
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Авария произошла в пятницу, 27 июня, около 09:10 на 99-м километре автодороги М-3 «Украина». Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По предварительной информации, столкнулись грузовик «Скания» и автомобиль «Газель». После этого «Газель» перевернулась.

В аварии есть пострадавший.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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