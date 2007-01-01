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В Обнинске разыскивают мужчину, избившего девушку на улице

Дарья Джуманова
24.06, 12:41
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Пострадавшая обратилась в отдел полиции с заявлением о причинении ей телесных повреждений, сообщает ведомство во вторник, 24 июня.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Заявительнице выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для фиксации повреждений. После завершения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Дело приобрело широкий резонанс из-за видео, которое завирусилось в соцсетях. На нем неизвестный сильно бьет девушку ногой, она падает. Достается и ее подруге, которая пыталась вступиться за нее.

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