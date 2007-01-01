В Калуге легковушка вылетела на тротуар

В полиции рассказали подробности об аварии, которая произошла днем 2 июня на перекрестке улиц Степана Разина и Никитина.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Пежо» на перекрестке не пропустил автомобиль «Равон», который от удара оказался на тротуаре.

К счастью, в этот момент там не было пешеходов.

Травмы получила 66-летняя женщина, управлявшая «Равоном». Ее отвезли в больницу.