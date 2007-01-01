156 калужан пострадали от клещей за неделю
Чаще всего клещи присасывались к жителям Калуги, Обнинска, а также Бабынинского, Думиничского, Кировского, Козельского и Людиновского районов.
Среди пострадавших был 21 ребенок.
Лабораторные исследования показали, что 15% клещей были заражены боррелиозом.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....