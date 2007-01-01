В Калуге загорелось бывшее здание скорой помощи

Пострадал один человек.

Возгорание произошло в субботу, 1 июня, около 6 часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Ранее в этом здании находилась станция скорой помощи, которое теперь располагается на улице Максима Горького.

Данное сооружение было построено в конце 19 века и является усадьбой Кожевниковых.

Судя по предварительной информации, пострадал один человек. Причины пожара и тяжесть его травм уточняются.