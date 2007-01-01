Массовое ДТП произошло на трассе под Калугой
Водители не смогли разъехаться днем в четверг, 30 мая, в районе развязки на пересечении трассы М3 «Украина» и дороги на Медынь.
По предварительным данным полиции, 29-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого «Логан» отлетел в «Хавал», а та машина по инерции столкнулась с грузовиком МАЗ.
Различные травмы получил 43-летний водитель «Хавала».
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Area51
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....
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