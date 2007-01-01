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Происшествия

Водитель «Рено» сбил пешехода в Калужской области

Авария произошла около 8 утра в среду, 29 мая, в деревне Петрово Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
10:20 сегодня
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Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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Наштампуйте их в достаточном количестве и продавайте этих гномиков в магазинах "Сад и огород". На дачах им самое место.

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